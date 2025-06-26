Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

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Трамп дал обещание странам НАТО

Во время основного заседания Трамп начал с положительных слов о расходах на оборону. Американский лидер пообещал, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он будет президентом, о чем сообщили 3 европейские чиновники, осведомленных о ходе дискуссий.

Другие лидеры со своей стороны похвалили усилия Трампа по увеличению европейских оборонных расходов.

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Отметим, что во время публичного выступления на саммите НАТО в Гааге 25 июня президент США Дональд Трамп заявил, что "возможно" Путин имеет территориальные амбиции за пределами Украины.