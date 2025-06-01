"Был жертвой, а теперь охотник": Трамп сравнил свои президентские сроки
- Трамп заявил, что он был жертвой, а теперь стал охотником.
- Таким образом он сравнил свои президентские сроки.
Дональд Трамп продолжает удивлять своими заявлениями. На этот раз он рассказал, чем его первый президентский срок отличается от второго.
Детали передает 24 Канал.
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Трамп назвал себя охотником
Трамп выступил перед журналистами в своем духе.
Впервые, когда это произошло, вы, ребята, гнались за мной. Я сказал, что должен сосредоточиться. Я был жертвой. А теперь я – охотник. Это большая разница,
– сказал он о своем пребывании на посту президента США.
В конце он подтолкнул мужчину, который стоял рядом, и спросил, знает ли тот, что Трамп охотник. Тот улыбнулся.
Трамп говорит, что он охотник: смотрите видео
Кроме этого, 18 июня лидер Соединенных Штатов высказался об Иране. Ряд его заявлений получился очень странным, ведь Трамп противоречил себе чуть ли не в каждом предложении. Он упрекнул иранцев, что те не хотели заключить соглашение о ядерном оружии до того, как ударил Израиль. И сказал, будто кто-то из Тегерана хотел прилететь в Белый дом на переговоры, а уже поздно. Но в то же время Трамп высказался в духе "для переговоров не поздно, еще ничего не решено".
Когда же журналистка спросила, ударят ли США по Ирану и таким образом вступят в войну на стороне Израиля, Трамп высмеял ее. Мол, медийщики думают, что президент назовет им точное время атаки.
Вы не знаете, сделаю ли я это. Никто не знает, что я сделаю,
– ответил он.
Ранее Трамп дал Ирану 48 часов – по крайней мере, назвал 48 часов решающими.