Трамп не поедет в Турцию на переговоры, а Зеленский уже на пути в Анкару, – СМИ
- Трамп не поедет на переговоры в Турцию.
- А вот Зеленский уже направляется в Анкару, как пишут СМИ.
Поздно вечером журналисты сообщили, что американского президента не будет на переговорах между Украиной и Россией. В то же время Зеленский уже направляется в Анкару.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News, Clash Report и CNN.
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Почему Трампа не будет в Турции
Лидер США сначала допустил свое участие в переговорах между Украиной и Россией. Он сказал, что 15 мая будет в ОАЭ, но намекнул, что может и залететь в Стамбул.
"Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. (...) Я не знаю, будет ли он там, если меня не будет. Мы это выясним", – сказал тогда Трамп.
Теперь, когда Россия обнародовала состав своей делегации и стало ясно, что Путина не будет, Трамп не поедет.
Трамп рассматривал идею поехать в Турцию, если Путин там будет,
– сказал один из представителей США.
CNN написали, что в Турцию прибыл Марко Рубио, который будет представлять американскую делегацию.
Clash Report со ссылкой на Reuters сообщили, что Зеленский уже направляется в Анкару.