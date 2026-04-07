"Мне все равно": Трамп резко ответил на критику относительно своего психического здоровья

Дональд Трамп отверг критику в свой адрес относительно того, что ему не помешает обследование психического здоровья. Это произошло после того, как лидер США опубликовал сообщение, в котором использовал нецензурное выражение в отношении Ирана.

О деталях разговора президента США с журналистом сообщает CNN.

Что Трамп ответил на критику относительно своего психического здоровья?

В недавнем своем посте в Truth Social президент США с бранью и нецензурной лексикой призвал Иран открыть Ормузский пролив.

"Во вторник в Иране будет "День электростанций" и "День мостов", и все это одновременно. Это будет нечто!!! Откройте й***ный пролив, сумасшедшие подонки, или будете жить в аду. Просто смотрите! Слава Аллаху", – писал Трамп.

Репортер спросил, как он относится к тому, что многие люди начали считать, что его ментальное состояние очень нестабильно и нуждается в проверке. Трамп ответил, что его не волнуют критики.

Мне безразлично на критиков,

– сказал президент США.

Более того, он отметил, что не "не слышал подобных обвинений" относительно его психического состояния.

Но если это так, тогда у вас будет еще больше таких людей, как я, потому что нашу страну много лет "обворовывали" в торговле и во всем остальном, пока не пришел я,

– ответил он журналисту.

Как война в Иране влияет на состояние Трампа?

Война в Иране не поддерживается большинством американского общества. В ближайшее время не имеет тенденции к окончанию, как бы не хотел этого президент США. Он понимает, что она может повредить его шансам на осенних довыборах.

Обратите внимание! Политолог Алексей Буряченко в разговоре с 24 Каналом рассказал о словах Трампа, что как только он разберется с Ираном, то перейдет к самой большой угрозе США, которой он считает демократов. Он всегда держит их в голове, понимая, что они будут наносить ему во внутренней политике много проблем. Также Буряченко добавил, что учитывая рост напряжения в отдельных штатах, не исключает, что нынешние протесты могут перерасти в более масштабные внутренние процессы, которые отвлекут внимание администрации от внешнеполитических вопросов.

Поэтому президент США постоянно в своих соцсетях давит на руководство Ирана, надеясь как можно скорее достичь желаемого результата, который можно будет называть победой.

Среди подобных заявлений:

Он утверждает, что когда иранский народ не слышит бомб, он расстраивается.

Он говорит, что Иран может быть уничтожен за одну ночь.

Он планирует взять под контроль всю иранскую нефть.

Эти и другие заявления усиливают обеспокоенность американского народа психическим здоровьем своего президента.

