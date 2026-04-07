Про деталі розмови президента США з журналістом повідомляє CNN.

Що Трамп відповів на критику щодо свого психічного здоров'я?

В нещодавньому своєму дописі в Truth Social президент США з лайкою та нецензурною лексикою закликав Іран відкрити Ормузьку протоку.

"У вівторок в Ірані буде "День електростанцій" та "День мостів", і все це одночасно. Це буде щось!!! Відкрийте й***ну протоку, божевільні покидьки, або житимете в пеклі. Просто дивіться! Слава Аллаху", – писав Трамп.

Репортер запитав, як він ставиться до того, що чимало людей почали вважати, що його ментальний стан дуже нестабільний і потребує перевірки. Трамп відповів, що його не хвилюють критики.

Мені байдуже на критиків,

– сказав президент США.

Ба більше, він зазначив, що не "не чув подібних звинувачень" щодо його психічного стану.

Але якщо це так, тоді у вас буде ще більше таких людей, як я, бо нашу країну багато років "обкрадали" в торгівлі та в усьому іншому, поки не прийшов я,

– відповів він журналісту.

Як війна в Ірані впливає на стан Трампа?

Війна в Ірані не підтримується більшість американського суспільства. Найближчим часом не має тенденції до закінчення, як би не хотів цього президент США. Він розуміє, що вона може зашкодити його шансам на осінніх довиборах.

Зверніть увагу! Політолог Олексій Буряченко в розмові з 24 Каналом розповів про слова Трампа, що як тільки він розбереться з Іраном, то перейде до найбільшої загрози США, якою він вважає демократів. Він завжди тримає їх в голові, розуміючи, що вони завдаватимуть йому у внутрішній політиці багато проблем. Також Буряченко додав, що з огляду на зростання напруження в окремих штатах, не виключає, що нинішні протести можуть перерости у масштабніші внутрішні процеси, які відвернуть увагу адміністрації від зовнішньополітичних питань.

Тож президент США постійно у своїх соцмережах тисне на керівництво Ірану, сподіваючись якомога швидше досягти бажаного результату, який можна буде називати перемогою.

Серед подібних заяв:

Він стверджує, що коли іранський народ не чує бомб, він засмучується.

Він каже, що Іран може бути знищений за одну ніч.

Він планує взяти під контроль всю іранську нафту.

Ці та інші заяви підсилюють стурбованість американського народу психічним здоров'ям свого президента.

