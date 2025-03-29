Трамп советовался с окружением, должен ли он уволить Уолтца после скандала

Журналисты собрали интересные данные о размышлениях Трампа относительно своего советника Майкла Уолтца. Публично президент защитил подчиненного, но колебался относительно его дальнейшей судьбы в Белом доме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Times.

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Почему Трамп не уволил Уолтца

Сразу после скандала с мессенджером Signal Трамп заявил, что ничего не знает об этом, и обвинил журналистов во лжи. Но впоследствии поддержал Уолтца, как будто ничего и не было. "Он хороший человек и понял урок", – сказал тогда Трамп.

То есть отреагировал вполне в своем стиле. Но за кулисами он колебался.

Как говорится в материале NYT, Трамп был недоволен освещением скандала в прессе. В то же время ему не хотелось показаться тем человеком, который идет на поводу у журналистов. А также не хотелось "увольнять людей из высших эшелонов власти так рано" – в начале своего второго срока.

Интересно, что президент США был разъярён не неосторожностью Уолтца, а тем, что Уолтц имел номер журналиста The Atlantic, которого добавил в секретный чат. Джефри Голдберга Трамп ненавидит.

26 марта Трамп обсудил ситуацию с Вэнсом, Уиткоффом, главой аппарата Белого дома и руководителем персонала Белого дома. С самим Уолтцом был разговор в четверг.

Люди, близкие к Трампу, говорят, что Уолтц смог продержаться частично потому, что некоторые в администрации все еще поддерживают его, а также потому, что Трамп хотел избежать сравнений с хаотичным кадровым набором во время своего первого срока, который имел наибольшую текучесть топ-помощников в любой президентской администрации в современной истории,

– говорится в статье.

Однако проблемы с Уолтцом начались еще до скандала с утечкой секретных данных. Уолтц хотел войны с Ираном, из-за чего поссорился с Вэнсом. А еще он бывший чиновник администрации Джорджа Буша, поэтому у республиканцев есть вопросы, совместим ли советник с внешней политикой президента. Критики Уолтца распространяют ролик 2016 года, где тот говорит "Остановите Трампа".

Забавно, но под главой Пентагона Хэгсетом, который и слил секретные данные, кресло не шатается. Он крепко дружит с Вэнсом и Трампом.