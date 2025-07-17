Я думал, мы уже договорились, – Трамп подсчитал, сколько раз его "кинул" Путин

Президент США заявил, что разочарован российским диктатором. Дональд Трамп уже несколько раз думал, что договорился с Путиным, однако после разговоров Россия продолжила наносить удары по Украине.

Об этом президент США заявил в интервью BBC, сообщает 24 Канал.

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Что Трамп заявил о Путине?

Американский лидер выразил свое разочарование кремлевским диктатором. Он отметил расхождение между словами и действиями Владимира Путина.

Я думал, что мы 4 раза достигли соглашения, а потом ты едешь домой и видишь, что только что атаковали дом престарелых или что-то подобное в Киеве. Я сказал: "Что это, в черта, было?"

– заявил Дональд Трамп.

Впрочем, на вопрос журналиста, закончил ли он с российским диктатором, президент США продолжил "оставлять дверь открытой".

"Я с ним не закончил, но я в нем разочарован", – сказал Трамп.

К слову, во время встречи с генсеком НАТО 14 июля президент США заявил, что Путин обманул Клинтона, Буша и Обаму, но "не его".