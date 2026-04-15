"Девятая на подходе": Трамп считает, что приближается завершение войны в Украине

Дональд Трамп сделал громкое заявление о войне в Украине. Он считает, что боевые действия подходят к концу.

Об этом президент США заявил в интервью FOX Business. Во время общения с Марией Бартиромо он рассуждал о том, что у него, как у президента, дела идут в целом хорошо. И он вот-вот завершит еще одну войну.

Что сказал Трамп о войне в Украине 15 апреля?

Конкретно наше государство он не назвал. Но заявил, что скоро завершит еще одну войну – предположительно, в Украине. По крайней мере это укладывается в его риторику о "8 войнах".

Я считаю, что у меня был лучший год, лучший первый год. Я читал лучшие обзоры, я завершил восемь войн. Приближается девятая. Я закончил восемь войн. Никто раньше не заканчивал даже одной войны. Кто заканчивал хоть одну? Никто. Я закончил восемь. У нас самое большое в истории снижение налогов. У нас самое большое сокращение регуляторных ограничений за всю историю. Лучшая экономика за всю историю,

– сказал Трамп.

Так он ответил на вопрос ведущей о возможном поражении республиканцев на промежуточных выборах, то есть на выборах в Конгресс 3 ноября. Мария Бартиромо спросила, ожидает ли Трамп, что Республиканская партия потеряет места в Палате представителей. Тот ответил, что встречался с конгрессменами и "думает, что все получится".

"Впрочем, следует отметить, что когда кто-то избирается президентом, его партия всегда проигрывает на промежуточных выборах. Я спрашиваю людей, которые глубоко погружены в мир психологии. Я сказал: "Почему же избиратели голосуют за противоположную партию?" Даже когда у вас хороший президент", – высказался Трамп.

Обратите внимание! Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон полностью прекратил закупать оружие для Украины. По словам Вэнса, это достижение администрации Трампа. Америка "просто вышла из этого бизнеса" – для тамошних властей якобы "очевидно, что следует прекратить финансировать войну в Украине".

А что Трамп сказал об Иране?

Он предположил, что война там "уже почти закончилась".

Знаете что? Если бы я сейчас оттуда ушел, им понадобилось бы 20 лет, чтобы отстроить эту страну. И мы еще не закончили. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, они очень хотят заключить соглашение,

– похвастался он.

Также президент США в этом интервью сказал, что Америка проучила эту страну, а Тегеран не получит возможность разрабатывать ядерное оружие, как хотел бы этого.

И снова упрекнул страны НАТО, которые не захотели поддерживать его действия на Ближнем Востоке. Мол, с теми, кто не поддержал США, отношения уже не те, что были.

"Если они не собираются поддерживать нас в вопросе Ирана, то они не будут поддерживать нас и в вопросе, который гораздо важнее Ирана", – объяснил Трамп.

Справка. Срок двухнедельного перемирия между США и Ираном истекает 22 апреля. Но мирное соглашение еще не заключено, переговорщики разъехались ни с чем. Возможно, второй раунд будет 16 апреля.

Что говорят в Украине, когда конец войны?