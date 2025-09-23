У Путина и России –большие экономические проблемы, Трамп сравнил Россию с "бумажным тигром"
- Трамп заявил, что Украина при поддержке ЕС имеет возможность бороться и вернуть всю страну в ее первоначальном виде.
- Зато он указал, что у Путина и России – большие экономические проблемы и сравнил Россию с "бумажным тигром".
Лидер США отметил, что Путин и Россия имеют очень большие экономические проблемы. Трамп сравнил Россию с "бумажным тигром".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети.
Смотрите также "Еще месяц": Трамп в своем стиле ответил на вопрос о доверии к Путину
Что заявил Трамп о Путине и России?
Трамп написал, что "ознакомился и полностью понял военно-экономическую ситуацию между Украиной и Россией", а также увидел экономические проблемы, которые она создает России.
Лидер США считает, что Украина, при поддержке ЕС, "имеет возможность бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде".
Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в частности НАТО, начальные границы, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы и нет? Россия бесцельно воюет уже три с половиной года, в войне, которую настоящая военная сила должна была бы выиграть меньше недели. Это не отличает Россию. На самом деле, это делает ее похожей на "бумажного тигра",
– написал Трамп.
После глава Белого дома описал проблемы с топливом, которые испытывают россияне, указав, что большинство денег из бюджета России тратятся на войну с Украиной. К тому же, он подчеркнул, что Украина "имеет Великий Дух и только улучшается".
"Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, возможно, даже зайти дальше! Путин и Россия имеют большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать", – добавил он.
Смотрите также Трамп знает важное о фронте, Путин говорил ему неправду: главное с пресс-конференции Зеленского
Другие заявления Трампа
Во время пресс-конференции лидеров Украины и США 23 сентября журналисты подняли вопрос доверия к Путину, который адресовали Трампу, на что ответил, что нужен "еще месяц", чтобы это выяснить.
Трамп также заявил, что "Россия не выглядит такой выдающейся". По его словам, война завершится "еще не скоро".
Во время общения с медиа, глава Белого дома похвалил Украину и подчеркнул, что наша страна "сейчас очень успешно останавливает эту мощную армию".