"Путин мог бы быть гораздо жестче": Трамп выступил с заявлением о войне в Украине

16 ноября Трамп поделился своим видением действий Кремля в войне против Украины. По его словам, Путин постепенно отступает, однако у него была возможность действовать гораздо жестче.

Clash Report цитирует слова американского президента.

Что сказал Трамп

Комментарий прозвучал во время обсуждения текущей ситуации вокруг российско-украинской войны.

Журналист поинтересовался, что нужно, чтобы Путин отступил.

Я думаю, он немного отступает. Я думаю, он мог бы быть жестче. Откровенно говоря, я думаю, он мог бы быть гораздо жестче. Я считаю, что он отступает,

– высказал свою оценку Трамп.

А затем еще раз подчеркнул собственное наблюдение относительно действий диктатора: "Откровенно говоря, он отступает".

Откровенно говоря, я думаю, он бы этого хотел. Я думаю, он хотел бы посмотреть, чем это закончится,

– добавил американский президент.

К слову, 18–19 ноября Путин прибудет в китайский Шэньчжэнь на саммит АТЭС для переговоров с лидерами США и Китая. В Кремле заявили, что Украина якобы станет одной из тем переговоров Трампа, Путина и Си.