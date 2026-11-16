"Путин мог бы быть гораздо жестче": Трамп выступил с заявлением о войне в Украине

16 ноября Трамп поделился своим видением действий Кремля в войне против Украины. По его словам, Путин постепенно отступает, однако у него была возможность действовать гораздо жестче.
Как сообщает Clash Report, этот комментарий прозвучал в ходе обсуждения текущей ситуации вокруг российско-украинской войны.
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"Путин немного отступает в отношении Украины. Он мог бы быть гораздо жестче", – высказал свою оценку Трамп.
Он также еще раз подчеркнул собственное наблюдение относительно действий оппонента: "Откровенно говоря, он отступает".
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