"Путин мог бы быть гораздо жестче": Трамп выступил с заявлением о войне в Украине

Как сообщает Clash Report, этот комментарий прозвучал в ходе обсуждения текущей ситуации вокруг российско-украинской войны.

Adv

популярные видео

"Путин немного отступает в отношении Украины. Он мог бы быть гораздо жестче", – высказал свою оценку Трамп.

Он также еще раз подчеркнул собственное наблюдение относительно действий оппонента: "Откровенно говоря, он отступает".