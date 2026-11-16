"Путін міг би бути набагато жорсткішим": Трамп зробив заяву про війну в Україні

Американського президента цитує Clash Report.

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Що сказав Трамп

Коментар прозвучав під час обговорення поточної ситуації навколо російсько-української війни.

Журналіст поцікавився, що потрібно для того, щоб Путін відступив.

Я думаю, він трохи відступає. Я думаю, він міг би бути жорсткішим. Відверто кажучи, я думаю, він міг би бути набагато жорсткішим. Я вважаю, що він відступає– висловив свою оцінку Трамп.

А потім ще раз наголосив на власному спостереженні щодо дій диктатора: "Відверто кажучи, він відступає".

Відверто кажучи, я думаю, він би хотів цього. Я думаю, він хотів би побачити, як це закінчиться– додав американський президент.