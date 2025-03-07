Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение прекратить поставки помощи Украине. Все из-за того, что Киев, по его мнению, не желает урегулирования войны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа во время выступления в Овальном кабинете.

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Почему Трамп остановил предоставление военной помощи

Журналисты поинтересовались у Трампа, почему он не поставляет Украине средства ПВО на фоне того, как Россия наносит массированные ракетные удары по мирным украинским городам.

Потому что я не знаю, хотят ли они (украинцы – 24 Канал) урегулирования... Я делаю это, потому что хочу остановить смерти. Это важнее всего остального,

– объяснил свое решение Трамп.

Также президент США в очередной раз повторил ложные утверждения о том, что США передали Украине военной помощи на сумму 350 миллиардов долларов, а Европа – 100 миллиардов. Трамп считает, что Европа делает недостаточно для Украины.

"Вы знаете, я следил за тем, что происходит в Европе на прошлой неделе или около того. Это может закончиться Третьей мировой войной. Если мы не урегулируем это", – резюмировал американский лидер.

К слову, некоторые республиканцы призвали Трампа возобновить военную помощь Украине и обмен разведданными. Сенаторы обеспокоены, что длительная пауза может подорвать позиции Киева на потенциальных мирных переговорах с Россией.