Трамп сделал странное заявление о разрушенных "прекрасных башенках" в Украине

5 июня канцлер Германии и Дональд Трамп провели встречу в Овальном кабинете. Во время публичного обсуждения войны в Украине президент США удивил высказыванием о "самых прекрасных башнях" в мире.

Обрисовывая последствия полномасштабного вторжения, Трамп выразил сожаление по поводу разрушенных украинских городов, которые бы процветали, если бы не было войны, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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"Башенки" Трампа

Политик добавил, что в этих городах "были бы их прекрасные башенки, эти башни – самые красивые в мире, но их больше нет с нами".

Трамп подчеркнул, что эти башни "разбиты в щепки, лежат на земле миллионом кусков, поражены ракетами, бомбами и пулями".

Президент США не уточнял, какие именно руины он имел в виду. Можно предположить, что американский лидер говорил о колокольнях уничтоженных в Украине храмов. А их действительно немало. Несколько сотен святынь разбомблены в Донецкой области, на Луганщине, а также в Киевской и Харьковской областях.

Трамп грустит по "башенкам": смотрите видео

К слову, во время встречи с Мерцом Трамп сравнил войну России и Украины с "безумной дракой детей".