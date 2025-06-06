Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова, которые цитируют российские СМИ.

Читайте также В Кремле намекнули, что недовольны реакцией США на украинскую операцию "Паутина"

Песков отреагировал на слова Трампа

Дмитрий Песков заявил, что война в Украине якобы является "вопросом будущего" России.

Здесь, конечно, у президента США может быть своя точка зрения на то, что происходит, но для нас это экзистенциальный вопрос – это вопрос наших национальных интересов, это вопрос нашей безопасности и будущего нас самих и наших детей, будущего нашей страны,

– подчеркнул спикер Кремля.

В то же время, по словам Пескова, Россия не думает, что Трамп таким образом пытается отказаться от своей посреднической миссии.

В Кремле отметили, что Москва благодарна США за посреднические усилия, и контакты с Вашингтоном нужно продолжать.

Напомним, во время пресс-конференции с Фридрихом Мерцом 5 июня Дональд Трамп сравнил Украину и Россию с двумя детьми, которые бьются "как сумасшедшие", и которые ненавидят друг друга. По его словам, он привел эту аналогию Владимиру Путину во время вчерашнего телефонного разговора.