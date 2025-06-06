Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прессекретаря очільника Кремля Дмитра Пєскова, які цитують російські ЗМІ.

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Пєсков відреагував на слова Трампа

Дмитро Пєсков заявив, що війна в Україні нібито є "питанням майбутнього" Росії.

Тут, звичайно, у президента США може бути своя точка зору на те, що відбувається, але для нас це екзистенціальне питання – це питання наших національних інтересів, це питання нашої безпеки і майбутнього нас самих і наших дітей, майбутнього нашої країни,

– підкреслив речник Кремля.

Водночас, за словами Пєскова, Росія не думає, що Трамп таким чином намагається відмовитися від своєї посередницької місії.

У Кремлі наголосили, що Москва вдячна США за посередницькі зусилля, і контакти з Вашингтоном потрібно продовжувати.

Нагадаємо, під час пресконференції з Фрідріхом Мерцом 5 червня Дональд Трамп порівняв Україну та Росію з двома дітьми, які б'ються "наче божевільні", і які ненавидять одне одного. За його словами, він навів цю аналогію Владіміру Путіну під час вчорашньої телефонної розмови.