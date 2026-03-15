"Зеленский не хочет заключать соглашение": Трамп снова набросился на президента Украины
- Трамп обвинил Зеленского в том, что он препятствует заключению сделки с Путиным.
- Трамп заявил, что США не нужна помощь Украины в уничтожении иранских дронов, назвав Зеленского "последним человеком", которого он попросит о помощи в противостоянии с Ираном.
Обещанного завершения войны в Украине не видно и за горами. Операция США в Иране тоже пошла не по плану, затянувшись на неизвестный срок. Раздраженный такими событиями Дональд Трамп ищет виновных в собственных провалах. И тогда он снова вспоминает об украинском лидере.
В последнее время риторика Дональда Трампа в отношении Владимира Зеленского в очередной раз обострилась. В недавнем интервью NBC News президент США фактически обвинил украинского политика в том, что он препятствует миру.
Что сказал Трамп о Зеленском?
Так, Трамп отказался комментировать критику со стороны иностранных лидеров об отмене санкций против России, а набросился на президента Зеленского.
Меня удивляет, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите ему, чтобы он заключил соглашение, потому что Путин готов к нему,
– сказал президент США.
Кроме того, он добавил, что с Зеленским сложнее договариваться, чем с Путиным. Трамп считает президента Украины большим препятствием к миру, чем главы Кремля, который собственно начал войну и не планирует ее заканчивать.
Также Трамп заявил, что США не нужна помощь Украины в уничтожении иранских дронов. Зеленского он назвал "последним человеком, от которого нам нужна помощь".
Зато риторика политика в отношении России, как всегда, была снисходительной. Он допустил, что Москва может делиться с Тегераном разведанными. Однако тут же нашел ей "оправдание". Мол, россияне так делают, потому что США "передают немного информации Украине и пытаются наладить мир между двумя странами".
К слову, Зеленский признал, что имеет непростые отношения с Трампом. Тот, по словам президента, относится к нему как к сыну, и ожидает от него отношения как к отцу. Политик пошутил, что был бы не самым любимым сыном Трампа. Все же он заверил, что американскому президенту нравится общаться с ним, хотя некоторые действия не всегда могут вызвать одобрение. Однако украинский лидер заверил, что защищает интересы своей страны как президент.
Мирные переговоры: последние новости
Новый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России были запланированы на начало марта. Они должны были пройти в Абу-Даби. Впрочем, война в Иране сорвала эти планы.
Ситуацию с переговорами Зеленский назвал "Санта-Барбарой назвал "Санта-Барбарой". В связи с событиями на Ближнем Востоке американцы не хотят покидать страну и предлагают встречу в США. Украинская сторона готова прилететь в американские Майами или Вашингтон, или в любую другую страну. Однако россияне требуют альтернативные локации – Турцию или Швейцарию. США на это не соглашаются.
Ранее Владимир Зеленский четко заявлял, что не будет обменивать территории на мир. Он считает, что вывод украинских войск с оккупированных земель может иметь серьезные последствия для безопасности Украины.