"Зеленский не хочет заключать соглашение": Трамп снова набросился на президента Украины

Обещанного завершения войны в Украине не видно и за горами. Операция США в Иране тоже пошла не по плану, затянувшись на неизвестный срок. Раздраженный такими событиями Дональд Трамп ищет виновных в собственных провалах. И тогда он снова вспоминает об украинском лидере.

В последнее время риторика Дональда Трампа в отношении Владимира Зеленского в очередной раз обострилась. В недавнем интервью NBC News президент США фактически обвинил украинского политика в том, что он препятствует миру.

Что сказал Трамп о Зеленском?

Так, Трамп отказался комментировать критику со стороны иностранных лидеров об отмене санкций против России, а набросился на президента Зеленского.

Меня удивляет, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите ему, чтобы он заключил соглашение, потому что Путин готов к нему,

– сказал президент США.

Кроме того, он добавил, что с Зеленским сложнее договариваться, чем с Путиным. Трамп считает президента Украины большим препятствием к миру, чем главы Кремля, который собственно начал войну и не планирует ее заканчивать.

Также Трамп заявил, что США не нужна помощь Украины в уничтожении иранских дронов. Зеленского он назвал "последним человеком, от которого нам нужна помощь".

Зато риторика политика в отношении России, как всегда, была снисходительной. Он допустил, что Москва может делиться с Тегераном разведанными. Однако тут же нашел ей "оправдание". Мол, россияне так делают, потому что США "передают немного информации Украине и пытаются наладить мир между двумя странами".

К слову, Зеленский признал, что имеет непростые отношения с Трампом. Тот, по словам президента, относится к нему как к сыну, и ожидает от него отношения как к отцу. Политик пошутил, что был бы не самым любимым сыном Трампа. Все же он заверил, что американскому президенту нравится общаться с ним, хотя некоторые действия не всегда могут вызвать одобрение. Однако украинский лидер заверил, что защищает интересы своей страны как президент.

