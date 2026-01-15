Президент США Дональд Трамп заявил, что именно Украина, а не Россия, якобы затягивает заключение потенциального мирного соглашения. Такая риторика резко контрастирует с позицией европейских союзников, которые последовательно подчеркивают, что Москва не заинтересована в прекращении войны против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Кого обвиняет Трамп?

Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин готов завершить почти четырехлетнее вторжение в Украину. В то же время, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский был более сдержанным.

Я думаю, что он готов заключить соглашение,

– сказал Трамп о Путине.

Украина же, по его словам, якобы "менее готова заключить сделку".

На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не смогли урегулировать крупнейший со времен Второй мировой войны территориальный конфликт в Европе, Трамп ответил: "Зеленский".

В течение последних недель переговоры были сосредоточены на гарантиях безопасности для послевоенной Украины, чтобы предотвратить повторное вторжение России в случае заключения потенциального мирного соглашения. В целом американская сторона настаивала на том, чтобы Украина отказалась от Донбасса в рамках любой договоренности с Россией.

Трамп также заявил, что ему ничего не известно о возможной будущей поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву, о которой ранее в среду сообщало агентство Bloomberg.

Мирные переговоры: последние новости