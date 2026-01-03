Укр Рус
Геополитика Америка Трамп опубликовал первое фото Мадуро после задержания
3 января, 18:29
1

Трамп опубликовал первое фото Мадуро после задержания

Дарья Смородская
Основні тези
  • Президента Венесуэлы Николаса Мадуро задержали в его доме, и он находился на борту американского авианосца.
  • Дональд Трамп опубликовал первое фото Мадуро после задержания в своей социальной сети Truth Social.

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро задержали в собственном доме и доставляют в Нью-Йорк. В сети появилось первое фото подозреваемого в заговоре против США чиновника.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Дональда Трампа.

 