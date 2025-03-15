Трамп отдал приказ: США наносят широкомасштабные удары по Йемену

США совершили авиационные и морские атаки на поддерживаемые Ираном десятки объектов хуситов, уничтожив радары, системы ПВО и ракетные установки. Трамп заявил, что эти удары направлены на возобновление безопасного судоходства в Красном море.

Американские чиновники заявили, что бомбардировка, ставшая самой масштабной военной операцией второго срока Трампа, также преследовала цель предупредительного сигнала Ирану, ранее известному заключать с США соглашение относительно ядерного оружия, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Трамп сигнализирует Ирану

Удары по арсеналу хуситов, значительная часть которого расположена глубоко под землей, могут занять несколько дней, увеличивая свою интенсивность в зависимости от реакции боевиков, отметили американские чиновники.

Некоторые советники по национальной безопасности стремятся начать еще более агрессивную кампанию, которая заставит хуситов фактически потерять контроль над обширными территориями на севере Йемена.

Впрочем, Трамп не одобрил эту стратегию, опасаясь втягивания США в конфликт на Ближнем Востоке, чего он обещал избежать во время своей избирательной кампании.

Известно, что Трамп одобрил план атаки на Йемен 14 марта после серии встреч в Белом доме на этой неделе со своими советниками.

Удары США по объектам хуситов осуществлялись истребителями с авианосца "Гарри С. Трумэн", расположенного в северной части Красного моря, а также самолетами ВВС и вооруженными беспилотниками, запущенными с военных баз в регионе.

В ответ на субботние удары представитель хуситов Мохаммед Абдусалам заявил в соцсетях, что поддержка Палестины остается их приоритетом даже после перемирия в Газе. В то же время хуситы предупредили, что если США или Великобритания совершат атаки на Йемен, они возобновят свои нападения на суда этих стран.

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Трамп прокомментировал удары по Йемену

В собственной соцсети Трамп подтвердил, что приказал военным "начать решительную и мощную военную операцию против террористов-хуситов в Йемене".

Президент США снова обвинил своего предшественника в том, что он слабо реагировал на преступления хуситов, в том числе их нападения на гражданские суда в Красном море.

Трамп пригрозил хуситам, что если они не прекратят атаки на американские суда, то их ждет "адский огонь", которого они еще видели. Также американский лидер направил угрозу Ирану. Если Тегеран продолжит поддерживать хуситов, США возложат на него полную ответственность, и их ответ будет совсем "не добр".