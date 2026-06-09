Иран сбил американский вертолет: Трамп пригрозил ответом

Иранские военные сбили боевой вертолет США. На инцидент отреагировал и глава Белого дома Дональд Трамп.

Он написал, что получил сообщение от американских военных об инциденте, который произошел прошлой ночью, 8 июня.

Интересно США объявят о "полной победе" над Ираном в течение ближайших двух недель, – Трамп

Как Трамп прокомментировал сбитие вертолета?

По словам американского лидера, речь идет об одном из высокотехнологичных вертолетов Apache, который выполнял патрулирование над Ормузским проливом.

Трамп уточнил, что на борту находились двое пилотов – оба остались невредимыми и находятся в безопасности.

США должны ответить на эту атаку,

– подчеркнул он.

Справка. AH-64 – это двоекипажный ударный вертолет, который не только невероятно быстрый, но и является одним из немногих вертолетов, способных стрелять ракетами класса "воздух-воздух". Кроме ракет Stinger, он также оснащен 30-миллиметровой цепной пушкой с боекомплектом 1200 выстрелов.

Важно и то, что это первая потеря такого типа техники с начала войны на Ближнем Востоке. При этом, по информации корреспондента Axios, по американскому вертолю AH-64 Apache был нанесен удар иранским беспилотником. Неназванный представитель американских властей сообщил журналистам, что в настоящее время расследование продолжается и окончательно не установлено, был ли этот инцидент умышленным или произошел случайно.

Какова ситуация на Ближнем Востоке?

В воскресенье, 7 июня, Иран впервые с апреля совершил атаку на территорию Израиля. В ответ израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по целям в Иране.

В тот же день израильские военные также атаковали район Дахия – южный пригород Бейрута, который считается одним из ключевых центров группировки "Хезболла" в Ливане.