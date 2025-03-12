Теперь Зеленский хочет мира, – Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал готовность Украины к 30-дневному перемирию. Он отметил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский не хотел мира, но теперь изменил свою позицию.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Трамп заявил, что обсуждал территории в рамках мирного соглашения между Украиной и Россией

Готов ли Зеленский к миру

По словам Трампа, ранее Зеленский не был готов к миру. Однако теперь украинский лидер изменил свою позицию.

У меня был кто-то (Зеленский, – 24 Канал), кто, казалось, не хотел мира. Теперь он согласился на мир,

– заявил Трамп, комментируя перспективы прекращения войны между Россией и Украиной.

В то же время президент США воздержался от оценки потенциала соглашения, однако отметил, что оно может быть выгодным для Москвы. Кроме того, Трамп добавил, что обсуждал с российской стороной "вопрос земли".

Заметим, что Трамп также пригрозил России и пообещал "разрушительные" последствия для Москвы, если она не будет продолжать войну. По его словам, для этого у него есть "финансовые рычаги".