Сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Готов ли Зеленский к миру

По словам Трампа, ранее Зеленский не был готов к миру. Однако теперь украинский лидер изменил свою позицию.

У меня был кто-то (Зеленский, – 24 Канал), кто, казалось, не хотел мира. Теперь он согласился на мир,

– заявил Трамп, комментируя перспективы прекращения войны между Россией и Украиной.

В то же время президент США воздержался от оценки потенциала соглашения, однако отметил, что оно может быть выгодным для Москвы. Кроме того, Трамп добавил, что обсуждал с российской стороной "вопрос земли".

Заметим, что Трамп также пригрозил России и пообещал "разрушительные" последствия для Москвы, если она не будет продолжать войну. По его словам, для этого у него есть "финансовые рычаги".