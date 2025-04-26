Трамп пообещал президенту Эстонии не выходить из переговоров об Украине

26 апреля на похороны Папы Франциска прибыло много мировых лидеров. Президенту Эстонии удалось поговорить с Дональдом Трампом об Украине и мирном процессе.

Эстонский лидер на похоронах Папы сидел рядом с главой США. После церемонии Алар Карис пообщался с Трампом, передает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Что Трамп пообещал Карису

В комментарии СМИ Карис рассказал, что поинтересовался у Трампа о том, как протекает процесс мирного урегулирования войны в Украине. Также эстонец попросил американца сделать все, для того, чтобы мирный процесс не был сорван, и США не вышли из него, покинув роль посредника.

По словам президента Эстонии, Трамп пообещал ему продолжать мирные усилия и не выходить из переговоров об Украине. Американский лидер сказал, что "мирное решение очень близко". Эти слова прозвучали после его встречи с президентом Зеленским.

"Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", – сказал президент Эстонии.

Также Карис пригласил Трампа в свою страну.

Напомним, что 18 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США могут выйти из мирных переговоров по Украине, если не будет достигнут прогресс. Эту же мысль повторил и Дональд Трамп.