После разговора с Путиным Трамп призвал Зеленского бить вглубь России, – FT

Во время телефонного разговора 4 июля Дональд Трамп призвал Украину усилить удары по территории России. Он даже спрашивал Владимира Зеленского, сможет ли он нанести удар по Москве, если США предоставят Киеву дальнобойное оружие.

Зеленский ответил, что Украина может ударить по Москве, если будет иметь соответствующее оружие, передает 24 Канал.

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Предоставит ли Трамп Украине дальнобойное оружие?

Пока неясно, предоставит ли Вашингтон Киеву необходимое вооружение. Впрочем, Трамп является сторонником ударов вглубь России. Он считает, что надо "заставить россиян почувствовать боль", чтобы усадить Кремль за стол переговоров. Об этом FT рассказали двое западных чиновников, знакомых с деталями телефонного разговора украинского и американского президентов.

Один из чиновников отметил, что беседа Зеленского и Трампа отражает растущее желание западных партнеров Украины поставлять дальнобойное оружие, способное "перенести войну на территорию россиян".

Обсуждение между Трампом и Зеленским привело к тому, что на прошлой неделе в Риме с украинским президентом поделились списком потенциального оружия с американской стороны.

Во время встречи с американскими оборонными чиновниками и посредниками от правительств НАТО Зеленский получил список систем дальнего ракетного поражения, которые потенциально могут быть предоставлены Украине через передачи от третьих сторон.

Эта схема позволила бы Трампу обойти действующее замораживание Конгрессом прямой военной помощи США, санкционируя продажу оружия европейским союзникам, которые затем передадут эти системы Киеву.

Украинцы просили ракеты Tomahawk – крылатые ракеты точного поражения с дальностью около 1600 километров. Но администрации Трампа и Байдена выражали опасения из-за возможного отсутствия сдержанности у Украины.

Два человека, информированных о разговоре между Трампом и Зеленским и знакомых с обсуждениями военной стратегии между США и Украиной, сказали, что среди обсуждаемого оружия была система Army Tactical Missile System (ATACMS).

Украина использовала ракеты ATACMS, которые США поставляли, с дальностью до 300 километров для поражения целей на оккупированной россиянами территории и иногда глубже внутри России. Однако их дальность недостаточна, чтобы достичь Москвы или Санкт-Петербурга.

Вашингтон время от времени предостерегал Украину от использования таких ракет для ударов глубоко внутри России, но сейчас эти ограничения, кажется, ослабляются.