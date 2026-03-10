После телефонного разговора с главой Кремля Трамп рассказал, какую пользу ожидает от Путина
- Трамп заявил, что ожидает от Путина конкретных шагов для снижения напряжения и продвижения переговоров, в частности решения войны.
- Обсуждались возможности политико-дипломатического урегулирования конфликтов и заинтересованность в продолжении контактов между Москвой и Вашингтоном.
Президент США прокомментировал телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп заявил, что рассчитывает на конкретные шаги со стороны Кремля для снижения напряжения и продвижения переговоров.
В частности, он ожидает, что Москва внесет вклад в дипломатическое урегулирование войны. Об этом Трамп рассказал во время брифинга в Белом доме.
Чего Трамп ожидает от Путина после разговора?
Дональд Трамп заявил, что во время разговора с российским лидером обсуждал возможность дипломатического решения войны. По его словам, США рассчитывают на определенные шаги со стороны Кремля, которые могут помочь снизить напряжение и продвинуть переговоры.
Американский президент также отметил, что хотел бы увидеть конкретные действия России, которые подтвердили бы готовность к поиску мира. Речь идет, частности, об уменьшении эскалации и прогресс в переговорах по завершению боевых действий.
В то же время Трамп не уточнил, какие именно решения должен принять Кремль. Однако он подчеркнул, что ожидает результата от дипломатических контактов между странами.
О чем еще говорили Трамп и Путин?
По информации российской стороны, во время телефонного разговора президенты обсудили ситуацию вокруг войны России против Украины, а также другие международные вопросы. В частности, стороны коснулись возможностей политико-дипломатического урегулирования конфликтов и выразили заинтересованность в продолжении контактов между Москвой и Вашингтоном.
Подобные переговоры между лидерами двух стран происходят не впервые: ранее Трамп заявлял, что разговор с Путиным был "продуктивным" и касался элементов возможного мирного договора и прекращения войны.