Трамп считал, что Украина есть "зрачком глаза" для Путина и предостерегал от войны, – Белый дом

Лидер США Дональд Трамп никогда не сомневался в том, что Украина является "зрачком глаза" для главы Кремля Путина. Еще во время первого президентского срока он предостерегал российского диктатора от вторжения в нашу страну.

Об этом в среду, 11 июня, сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, информирует 24 Канал.

Смотрите также Если это приблизит нас к окончанию войны, – Зеленский нормально воспринимает критику Трампа

Трамп предостерегал Путина от вторжения в Украину

На брифинге пресс-секретарь Ливитт ответила на вопрос о том, какими Трамп видит территориальные амбиции Путина.

Она отметила, что Трамп считает, что Украина есть и всегда была "зрачком глаза" для российского диктатора. Там добавили, что во время своей первой каденции Трамп предостерегал Путина от вторжения в Украину.

Он (Трамп – 24 Канал) считает, что Украина всегда была "зрачком глаза" Путина, и он очень четко дал понять Путину во время своего первого срока, чтобы тот не вторгался в Украину,

– заявила Ливитт.

Она отметила, что Путин тогда избегал вторжения "из-за повестки дня внешней политики президента Трампа "мир через силу", а также эффективной политики сдерживания".

В то же время Левитт в очередной раз обвинила предыдущую администрацию США в "слабости и некомпетентности".

"К сожалению, из-за слабости и некомпетентности предыдущей администрации Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину, и теперь мы имеем эту жестокую войну, над завершением которой президент очень упорно работает", – резюмировала Ливитт.