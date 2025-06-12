Трамп считал, что Украина есть "зрачком глаза" для Путина и предостерегал от войны, – Белый дом
- В Белом доме заявили, что Дональд Трамп считает, что Украина есть и всегда была "зрачком глаза" для Путина.
- По словам пресс-секретаря Ливитт, еще при своем первом сроке Трамп предостерегал Путина от вторжения.
Лидер США Дональд Трамп никогда не сомневался в том, что Украина является "зрачком глаза" для главы Кремля Путина. Еще во время первого президентского срока он предостерегал российского диктатора от вторжения в нашу страну.
Об этом в среду, 11 июня, сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, информирует 24 Канал.
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Трамп предостерегал Путина от вторжения в Украину
На брифинге пресс-секретарь Ливитт ответила на вопрос о том, какими Трамп видит территориальные амбиции Путина.
Она отметила, что Трамп считает, что Украина есть и всегда была "зрачком глаза" для российского диктатора. Там добавили, что во время своей первой каденции Трамп предостерегал Путина от вторжения в Украину.
Он (Трамп – 24 Канал) считает, что Украина всегда была "зрачком глаза" Путина, и он очень четко дал понять Путину во время своего первого срока, чтобы тот не вторгался в Украину,
– заявила Ливитт.
Она отметила, что Путин тогда избегал вторжения "из-за повестки дня внешней политики президента Трампа "мир через силу", а также эффективной политики сдерживания".
В то же время Левитт в очередной раз обвинила предыдущую администрацию США в "слабости и некомпетентности".
"К сожалению, из-за слабости и некомпетентности предыдущей администрации Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину, и теперь мы имеем эту жестокую войну, над завершением которой президент очень упорно работает", – резюмировала Ливитт.