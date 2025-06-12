Про це в середу, 11 червня, сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, інформує 24 Канал.

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Трамп застерігав Путіна від вторгнення в Україну

На брифінгу речниця Лівітт відповіла на запитання про те, якими Трамп бачить територіальні амбіції Путіна.

Вона зазначила, що Трамп вважає, що Україна є і завжди була "зіницею ока" для російського диктатора. Там додали, що під час своєї першої каденції Трамп застерігав Путіна від вторгнення в Україну.

Він (Трамп – 24 Канал) вважає, що Україна завжди була "зіницею ока" Путіна, і він дуже чітко дав зрозуміти Путіну під час свого першого терміну, щоб той не вторгався в Україну,

– заявила Лівітт.

Вона зазначила, що Путін тоді уникав вторгнення "через порядок денний зовнішньої політики президента Трампа "мир через силу", а також ефективну політику стримування".

Водночас Левітт вкотре звинуватила попередню адміністрацію США в "слабкості й некомпетентності".

"На жаль, через слабкість і некомпетентність попередньої адміністрації Владімір Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, і тепер ми маємо цю жорстоку війну, над завершенням якої президент дуже наполегливо працює", – резюмувала Лівітт.