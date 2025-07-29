"Уже скоро": в Госдепе анонсировали новые заявления Трампа по России
- Дональд Трамп объявил о сокращении дедлайна для России по прекращению огня с 50 дней до 10 – 12.
- Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс предупредила, что новые шаги США в отношении Москвы будут предприняты вскоре.
28 июля во время встречи с премьером Британии Киром Стармером Дональд Трамп объявил о переносе установленного им для России дедлайна по прекращению огня. Вместо 50 дней он дал ей на остановку войны 10 – 12.
В эфире Fox News пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс предупредила Россию, что той стоит "воспринимать Трампа серьезно", передает 24 Канал.
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Что говорят в Госдепе о новой политике Трампа в отношении России?
Чиновница уточнила, что уже в ближайшее время президент США объявит о своих дальнейших шагах в отношении России, которые должны заставить Путина сесть за стол переговоров.
Брюс напомнила, что санкции по стране-агрессору не изменилась.
У президента остаются экономические и другие инструменты. Мы видели, на что он способен..,
– предупредила чиновница.
Брюс заметила, что Россия продолжает нести массовую смерть и разрушения.
Напомним, что Трамп, объясняя свое решение сократить срок своего ультиматума для России, отметил, что "нет смысла ждать больше". Он отметил, что нет никакого прогресса в вопросе мира со стороны России.
К слову, никакой реакции Путина на заявление Трампа до сих пор не появилось. Зато его приспешники, вроде Дмитрия Медведева, угрожают США прямым конфликтом с Россией.