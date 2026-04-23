Трамп приказал уничтожать любую лодку, которая будет минировать Ормузский пролив

Дональд Трамп сделал новую угрозу в отношении Ормузского пролива. Президент США приказал уничтожать любую лодку, которая будет его минировать.

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в сети Truth Social.

Что написал Трамп относительно минирования Ормузского пролива?

Американский лидер отметил, что приказал Военно-Морским силам Соединенных Штатов стрелять и уничтожать любую лодку, какими бы малыми они ни были, которая разбрасывает мины в водах Ормузского пролива.

Трамп также напомнил, что иранские военные корабли, все 159 из них, сейчас находятся на дне моря.

Не стоит колебаться. Кроме того, наши минные "тральщики" сейчас очищают пролив. Этим я приказываю продолжить эту деятельность, но в утроенном темпе! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу,

– резюмировал Дональд Трамп.



Дональд Трамп приказал уничтожать любую лодку, которая минирует Ормузский пролив / Скриншот с аккаунта президента США в соцсети Truth Social