Трамп срочно созывает военных лидеров со всего мира на базу в Квантико, – AP
- На морской базе в Квантико состоится срочная встреча генералов и адмиралов США, созванная министром обороны Пэт Гегсетом.
- Ожидается, что на ней выступит Дональд Трамп.
30 сентября, во вторник, на морской базе в Квантико в штате Вирджиния состоится срочная встреча сотни генералов и адмиралов США. Военное совещание созвал министр обороны Пэт Хэгсет. Ожидается, что на нем также выступит Дональд Трампа.
Участие Трампа во встрече военных лидеров повышает вероятность политизации мероприятия, передает 24 Канал со ссылкой на AP.
Смотрите также Британский журналист ответил, при каком условии Трамп может отправить больше оружия в Украину
Что известно о предстоящем выступлении Трампа перед военными?
Издание напомнило, что республиканский президент расширяет использование военных в городах США. Трамп утверждает, что это необходимо для борьбы с преступностью там, где демократические лидеры не могут гарантировать общественную безопасность.
Национальная гвардия продолжает патрулировать округ Колумбия. Также развертывание ожидается в Мемфисе, Теннесси. В субботу Трамп заявил, что также отправит войска в Портленд в Орегоне для защиты от "внутренних террористов".
Несмотря на возражения местных и штатных чиновников, Трамп ранее отправлял Национальную гвардию и морскую пехоту в Лос-Анджелес, где проходили протесты против иммиграционных рейдов.
Справка: В вооруженных силах США насчитывается 800 генералов и адмиралов всех званий. Многие из них командуют тысячами военнослужащих и служат в других странах.
Зачем Гегсет созывает генералов на встречу в Квантико?
- Принять участие в военном собрании обязаны все командиры в звании от бригадного генерала до четырехзвездочного генерала, а также их главные сержанты-советники. Военные отмечают, что подобных собраний на таком уровне никогда раньше не было.
- Некоторые чиновники предполагают, что на закрытой встрече могут представить новую национальную оборонную стратегию США. СМИ считают, что новая стратегия будет базироваться на противодействии Китаю в Тихом океане и на полном блокировании любого внешнего влияния в странах Южной Америки, в частности со стороны Китая, России и Ирана.
- Кроме того, есть версии, что Гегсет хочет провести сокращения в армии.
- В то же время и военные, и конгрессмены указывают на риски проведения такого совещания, а именно сосредоточение сотен высших офицеров в одном месте.