30 сентября, во вторник, на морской базе в Квантико в штате Вирджиния состоится срочная встреча сотни генералов и адмиралов США. Военное совещание созвал министр обороны Пэт Хэгсет. Ожидается, что на нем также выступит Дональд Трампа.

Участие Трампа во встрече военных лидеров повышает вероятность политизации мероприятия, передает 24 Канал со ссылкой на AP.

Что известно о предстоящем выступлении Трампа перед военными?

Издание напомнило, что республиканский президент расширяет использование военных в городах США. Трамп утверждает, что это необходимо для борьбы с преступностью там, где демократические лидеры не могут гарантировать общественную безопасность.

Национальная гвардия продолжает патрулировать округ Колумбия. Также развертывание ожидается в Мемфисе, Теннесси. В субботу Трамп заявил, что также отправит войска в Портленд в Орегоне для защиты от "внутренних террористов".

Несмотря на возражения местных и штатных чиновников, Трамп ранее отправлял Национальную гвардию и морскую пехоту в Лос-Анджелес, где проходили протесты против иммиграционных рейдов.

Справка: В вооруженных силах США насчитывается 800 генералов и адмиралов всех званий. Многие из них командуют тысячами военнослужащих и служат в других странах.

Зачем Гегсет созывает генералов на встречу в Квантико?