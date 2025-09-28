Участь Трампа у зустрічі військових лідерів підвищує ймовірність політизації заходу, передає 24 Канал із посиланням на AP.
Що відомо про майбутній виступ Трампа перед військовими?
Видання нагадало, що республіканський президент розширює використання військових у містах США. Трамп стверджує, що це необхідно для боротьби зі злочинністю там, де демократичні лідери не можуть гарантувати громадську безпеку.
Національна гвардія продовжує патрулювати округ Колумбія. Також розгортання очікується в Мемфісі, Теннессі. У суботу Трамп заявив, що також відправить війська до Портленда в Орегоні для захисту від "внутрішніх терористів".
Незважаючи на заперечення місцевих та штатних чиновників, Трамп раніше відправляв Національну гвардію та морську піхоту до Лос-Анджелеса, де проходили протести проти імміграційних рейдів.
Довідка: У збройних силах США налічується 800 генералів і адміралів усіх звань. Багато хто з них командує тисячами військовослужбовців і служить в інших країнах.
Навіщо Гегсет скликає генералів на зустріч в Квантіко?
- Взяти участь у військовому зібранні зобов'язані всі командири у званні від бригадного генерала до чотиризіркового генерала, а також їхні головні сержанти-радники. Військові відзначають, що подібних зборів на такому рівні ніколи раніше не було.
- Деякі чиновники припускають, що на закритій зустрічі можуть представити нову національну оборонну стратегію США. ЗМІ вважають, що нова стратегія базуватиметься на протидії Китаю в Тихому океані та на повному блокуванні будь-якого зовнішнього впливу в країнах Південної Америки, зокрема з боку Китаю, Росії та Ірану.
- Крім того, є версії, що Гегсет хоче провести скорочення в армі.
- Водночас і військові, і конгресмени вказують на ризики проведення такої наради, а саме зосередження сотень вищих офіцерів в одному місці.