Збільшення озброєння для України залежатиме від низки факторів. Про це в ефірі 24 Каналу розповів британський журналіст, публіцист та видавець Пітер Дікінсон, зауваживши, що у питанні продажу зброї є 2 аспекти.

Що посилило бажання Трампа допомогти Україні зброєю?

Найперше мовиться про те, що Америка готова продати та що може купити Європа. Обидва питання залишаються відкритими.

Я думаю, що чим більше США віритимуть у перемогу України, а Трамп у військове розв'язання конфлікту, тим більше вони будуть готові продавати різне озброєння,

– сказав Пітер Дікінсон.

Очевидно, що зараз Україна потребує якнайбільше зброї, особливо необхідне посилення ППО, ракети-перехоплювачі, комплекси Patriot, а також артилерія. Є велика кількість засобів, які Америка може передати Україні. Питання лиш у тому, з яким бажанням це робитимуть.

Також важливі часові та кількісні обмеження. Адже у США тривають дискусії, чи варто надавати стільки зброї Україні. Але коли американці бачать, що Україна справді може перемогти, то це збільшує можливість надання озброєння.

Зі свого боку Європа готова купувати зброю. Для цього виділили понад 2 мільярди доларів. У випадку європейців все значно простіше – або вони платять, щоб воювала Україна, або воюватимуть самі через 3 – 4 роки,

– наголосив британський журналіст.

Росія буде значно сильнішою, якщо досягне успіху в Україні. Отже, вибір європейців простий та очевидний. Вони точно знайдуть гроші, щоб купувати зброю у США.

Що відомо про допомогу США Україні?