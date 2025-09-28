Участие Трампа во встрече военных лидеров повышает вероятность политизации мероприятия, передает 24 Канал со ссылкой на AP.

Что известно о предстоящем выступлении Трампа перед военными?

Издание напомнило, что республиканский президент расширяет использование военных в городах США. Трамп утверждает, что это необходимо для борьбы с преступностью там, где демократические лидеры не могут гарантировать общественную безопасность.

Национальная гвардия продолжает патрулировать округ Колумбия. Также развертывание ожидается в Мемфисе, Теннесси. В субботу Трамп заявил, что также отправит войска в Портленд в Орегоне для защиты от "внутренних террористов".

Несмотря на возражения местных и штатных чиновников, Трамп ранее отправлял Национальную гвардию и морскую пехоту в Лос-Анджелес, где проходили протесты против иммиграционных рейдов.

Справка: В вооруженных силах США насчитывается 800 генералов и адмиралов всех званий. Многие из них командуют тысячами военнослужащих и служат в других странах.

Зачем Гегсет созывает генералов на встречу в Квантико?