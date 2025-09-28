Участие Трампа во встрече военных лидеров повышает вероятность политизации мероприятия, передает 24 Канал со ссылкой на AP.
Что известно о предстоящем выступлении Трампа перед военными?
Издание напомнило, что республиканский президент расширяет использование военных в городах США. Трамп утверждает, что это необходимо для борьбы с преступностью там, где демократические лидеры не могут гарантировать общественную безопасность.
Национальная гвардия продолжает патрулировать округ Колумбия. Также развертывание ожидается в Мемфисе, Теннесси. В субботу Трамп заявил, что также отправит войска в Портленд в Орегоне для защиты от "внутренних террористов".
Несмотря на возражения местных и штатных чиновников, Трамп ранее отправлял Национальную гвардию и морскую пехоту в Лос-Анджелес, где проходили протесты против иммиграционных рейдов.
Справка: В вооруженных силах США насчитывается 800 генералов и адмиралов всех званий. Многие из них командуют тысячами военнослужащих и служат в других странах.
Зачем Гегсет созывает генералов на встречу в Квантико?
- Принять участие в военном собрании обязаны все командиры в звании от бригадного генерала до четырехзвездочного генерала, а также их главные сержанты-советники. Военные отмечают, что подобных собраний на таком уровне никогда раньше не было.
- Некоторые чиновники предполагают, что на закрытой встрече могут представить новую национальную оборонную стратегию США. СМИ считают, что новая стратегия будет базироваться на противодействии Китаю в Тихом океане и на полном блокировании любого внешнего влияния в странах Южной Америки, в частности со стороны Китая, России и Ирана.
- Кроме того, есть версии, что Гегсет хочет провести сокращения в армии.
- В то же время и военные, и конгрессмены указывают на риски проведения такого совещания, а именно сосредоточение сотен высших офицеров в одном месте.