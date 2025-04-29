Трамп отреагировал на рекордное падение своего рейтинга

Дональд Трамп известен тем, что живет в мире собственной реальности. Там происходят только вещи, которые ему нравятся. Поэтому, неудивительно, что президент США отказался признавать значительное падение своих рейтингов.

Недавно телеканал CNN опубликовал данные опроса, которые показали, что поддержка Трампа с приближением 100 дней его второго срока ниже, чем у всех его предшественников за последние 70 лет, передает 24 Канал.

Смотрите также Как Трамп восстал из "политических мертвецов": в The Atlantic раскрыли тайну его победы

Трамп не признает поражения

По результатам опроса Ipsos, рейтинг одобрения Трампа упал до 42%, что является самым низким показателем с начала его второго срока.

В собственной соцсети президент США прокомментировал публикации в СМИ. Он назвал результаты опроса фейковыми.

Опрос лживых СМИ, как и сами эти фейковые новости, является фейком! Мы прекрасно справляемся, лучше, чем когда-либо прежде,

– написал он.

К слову, 28 апреля в Конгрессе впервые за вторую каденцию Трампа против него инициировали импичмент. Поскольку Палату представителей, и Сенат контролирует Республиканская партия, эта инициатива не будет иметь успеха. Однако в команде американского лидера опасаются, что ситуация может измениться уже в следующем году. На 2026 год запланированы промежуточные выборы в Конгресс, и демократы могут получить большинство в Палате представителей.