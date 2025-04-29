Нещодавно телеканал CNN опублікував дані опитування, які показали, що підтримка Трампа з наближенням 100 днів його другого терміну нижча, ніж у всіх його попередників протягом останніх 70 років, передає 24 Канал.

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Трамп не визнає поразки

За результатами опитування Ipsos, рейтинг схвалення Трампа впав до 42%, що є найнижчим показником з початку його другого терміну.

У власній соцмережі президент США прокоментував публікації у ЗМІ. Він назвав результати опитування фейковими.

Опитування брехливих ЗМІ, як і самі ці фейкові новини, є фейком! Ми чудово справляємося, краще, ніж будь-коли раніше,

– написав він.

До слова, 28 квітня у Конгресі вперше за другу каденцію Трампа проти нього ініціювали імпічмент. Оскільки Палату представників, і Сенат контролює Республіканська партія, ця ініціатива не матиме успіху. Однак у команді американського лідера побоюються, що ситуація може змінитися вже наступного року. На 2026 рік заплановані проміжні вибори до Конгресу, і демократи можуть отримати більшість у Палаті представників.