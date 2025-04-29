Недавно телеканал CNN опубликовал данные опроса, которые показали, что поддержка Трампа с приближением 100 дней его второго срока ниже, чем у всех его предшественников за последние 70 лет, передает 24 Канал.

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Трамп не признает поражения

По результатам опроса Ipsos, рейтинг одобрения Трампа упал до 42%, что является самым низким показателем с начала его второго срока.

В собственной соцсети президент США прокомментировал публикации в СМИ. Он назвал результаты опроса фейковыми.

Опрос лживых СМИ, как и сами эти фейковые новости, является фейком! Мы прекрасно справляемся, лучше, чем когда-либо прежде,

– написал он.

К слову, 28 апреля в Конгрессе впервые за вторую каденцию Трампа против него инициировали импичмент. Поскольку Палату представителей, и Сенат контролирует Республиканская партия, эта инициатива не будет иметь успеха. Однако в команде американского лидера опасаются, что ситуация может измениться уже в следующем году. На 2026 год запланированы промежуточные выборы в Конгресс, и демократы могут получить большинство в Палате представителей.