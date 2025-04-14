После сюжетов об Украине и Гренландии Трамп решил наказать канал CBS, – AP

Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал программу 60 Minutes после трансляции CBS в воскресенье, 13 апреля. Президент считает, что канал вышел из-под контроля и должен "заплатить большую цену".

Речь идет о выпуске с сюжетами об Украине и Гренландии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press и пост Трампа в его соцсети.

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Что транслировал телеканал

В воскресенье CBS транслировал интервью с Владимиром Зеленским, в частности о трагедии в Кривом Роге. Президент заявил о своей "100%" ненависти к Владимиру Путину, а также пригласил Трампа в Украину, чтобы тот увидел последствия российской агрессии.

Кроме того, 13 апреля корреспондент CBS из Гренландии рассказал о том, что местные говорят о желании американского лидера взять страну под свой контроль.

Почти каждую неделю 60 Minutes упоминает имя "Трамп" в унизительной и клеветнической форме, но "трансляция" этого уикенда превзошла все предыдущие,

– заявил Трамп.

Что говорит Трамп

По его словам, война в Украине якобы "никогда бы не произошла, если бы выборы 2020 года не были сфальсифицированы", а насчет Гренландии – США "ложью и мошенничеством ввергли в заблуждение".

По мнению Трампа, 60 Minutes является не новостным шоу, а "нечестной политической агентурой, которая просто маскируется под "новости", и должна нести ответственность за то, что она делала и делает".

CBS вышла из-под контроля на невиданных ранее уровнях, и они должны заплатить за это большую цену,

– считает американский президент.

Поэтому Трамп призвал председателя Федеральной комиссии по вопросам связи Брендана Карра наложить максимальные штрафы и наказания за "незаконное и противоправное поведение".

Трамп уже подавал иск

Напомним, ранее лидер США подал иск против программы 60 Minutes на 20 миллиардов долларов. Трампу не понравился сюжет с кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис прошлой осенью.

В то же время редакция отрицает, что интервью было смонтировано таким образом, чтобы выставить Харрис в положительном свете.

К слову, пока в CBS не комментировали новые замечания американского президента.