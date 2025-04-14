Йдеться про випуск із сюжетами про Україну та Гренландію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Associated Press і пост Трампа в його соцмережі.

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Що транслював телеканал

У неділю CBS транслював інтерв'ю з Володимиром Зеленським, зокрема про трагедію в Кривому Розі. Президент заявив про свою "100%" ненависть до Владіміра Путіна, а також запросив Трампа до України, аби той побачив наслідки російської агресії.

Окрім того, 13 квітня кореспондент CBS з Гренландії розповів про те, що місцеві говорять про бажання американського лідера взяти країну під свій контроль.

Майже щотижня 60 Minutes згадує ім'я "Трамп" у принизливій та наклепницькій формі, але "трансляція" цього вікенду перевершила всі попередні,

– заявив Трамп.

Що каже Трамп

За його словами, війна в Україні буцімто "ніколи б не сталася, якби вибори 2020 року не були сфальсифіковані", а щодо Гренландії – США "неправдою і шахрайством укинули в оману".

На думку Трампа, 60 Minutes є не новинним шоу, а "нечесною політичною агентурою, яка просто маскується під "новини", і повинна нести відповідальність за те, що вона робила і робить".

CBS вийшла з-під контролю на небачених раніше рівнях, і вони повинні заплатити за це велику ціну,

– вважає американський президент.

Тож Трамп закликав голову Федеральної комісії з питань зв'язку Брендана Карра накласти максимальні штрафи й покарання за "незаконну і протиправну поведінку".

Трамп уже подавав позов

Нагадаємо, раніше лідер США подав позов проти програми 60 Minutes на 20 мільярдів доларів. Трампу не сподобався сюжет із кандидаткою у президенти від демократів Камалою Гарріс минулої осені.

Натомість редакція заперечує, що інтерв'ю було змонтоване таким чином, аби виставити Гарріс у позитивному світлі.

До слова, наразі у CBS не коментували нові зауваження американського президента.