Трамп хочет встретиться с Путиным: возможны ли переговоры между президентами
- Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров о завершении войны.
- Организация встречи потребует работы, и госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока что нет конкретных планов.
Американский президент Дональд Трамп хочет провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны будут решать, где и когда провести переговоры.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио.
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США и Россия нацелены провести переговоры
Дональд Трамп публично выступил с предложением о переговорах с Владимиром Путиным по завершению войны. Российская сторона, вероятно, тоже готова к встрече. Теперь стороны будут работать над организационными вопросами.
Единственное, что может развязать этот тупик – это разговор между Трампом и Путиным. Он уже открыто выразил желание и уверенность, что это должно произойти и надеемся, что это скоро закончится,
– отметил Рубио.
Госсекретарь США добавил, что организация такой встречи требует определенной работы. Он не заявляет, что уже есть какие-то планы по встрече президентов, но Трамп хочет сделать первые шаги как можно быстрее.
Напомним, Марко Рубио имел разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудили итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле. Среди тем был анонсирован обмен военнопленными и подготовка условий для перемирия. Российская сторона также хочет сотрудничать с США для решения конфликта.