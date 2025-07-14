Трамп рассказал о разговорах с Путиным и объяснил, почему дал ему еще 50 дней на сделку

Дональд Трамп дал Владимиру Путину еще 50 дней на заключение мирного соглашения. Позже президент США объяснил, почему выбрал именно такой срок.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

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Почему Трамп дал Путину 50 дней на соглашение о мире в Украине?

Дональд Трамп избежал вопроса о том, почему дал Путину еще 50 дней для заключения мирного соглашения о прекращении войны в Украине, сказав, что "действительно занимается этим не так давно", имея в виду войну России против нашего государства.

Затем американский лидер снова начал обвинять демократов в этой войне.

Это война Байдена, это война демократов, это не война Трампа или республиканцев. Это война, которая не должна была никогда произойти. Очень много людей убивают,

– отметил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп заявил, что его "хорошие разговоры" с Путиным ничего не значат, потому что после них российский диктатор запускает ракеты по Украине.

"Я много говорю с ним о том, как это сделать (достичь мирного урегулирования в Украине – 24 Канал). И всегда вешаю трубку и говорю: "Ну, это был хороший телефонный разговор". А потом ракеты запускают по Киеву или какому-то другому городу. И я говорю: "Странно", – сказал президент США.

В конце концов он подчеркнул, что, когда подобное происходит три – четыре раза, то, такие разговоры ничего не означают.