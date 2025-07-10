Трамп разочарован отсутствием гибкости России, США хотят видеть дорожную карту, – Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны России в вопросе урегулирования войны в Украине. По его словам, Соединенные Штаты сейчас ожидают от Москвы четких сигналов о готовности к конструктивному диалогу.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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О чем говорили Рубио и Лавров

Госсекретарь США сообщил, что главной темой его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым была российско-украинская война.

Рубио заявил, что Трамп разочарован тем, что российская сторона не проявила большей гибкости в вопросе урегулирования войны в Украине.

Он также сообщил, что администрация Трампа ведет переговоры с Сенатом США по формату нового законопроекта о санкциях против России.

Соединенные Штаты хотят видеть дорожную карту для прекращения конфликта в Украине,

– добавил Рубио.

Переговоры между главами внешнеполитических ведомств США и России проходили в Куала-Лумпур. Их встреча длилась 50 минут.

Заметим, что это была первая встреча Рубио и Лаврова с тех пор, как в феврале они провели переговоры в Саудовской Аравии. Тогда администрация Трампа настаивала на восстановлении прямых переговоров между Россией и Украиной с целью прекращения огня.

Как встречу прокомментировали в МИД России

В МИД России заявили, что стороны обсудили, в частности, восстановление прямого авиасообщения.

"Подтверждена взаимная готовность к поиску мирных решений конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран", – говорится в заявлении.

Также во время встречи Лавров озвучил новые предложения по завершению войны в Украине. Им передадут президенту США Дональду Трампу.