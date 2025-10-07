Трамп заявил, что закончить войну в Украине труднее, чем на Ближнем Востоке, и обвинил Путина
- Трамп заявил, что разочарован Владимиром Путиным из-за неспособности договориться о завершении войны в Украине.
- Во время пресс-конференции американский президент признал, что завершить этот конфликт будет труднее, чем на Ближнем Востоке.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным из-за его неспособности договориться о завершении войны в Украине.
Соответствующее заявление президент США сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни, которая состоялась в Белом доме во вторник, 7 октября, сообщает 24 Канал.
Что Трамп сказал о Путине?
Во время встречи с канадским премьером Дональд Трамп заявил, что на прошлой неделе из-за войны погибло 7812 человек, большинство из которых являются военными. По его словам, эту войну будет труднее завершить, чем конфликт в Газе.
Почти восемь тысяч солдат погибли. Это безумие! Я думал, что это будет одна из самых легких сделок. Я очень хорошо ладил с Путиным, и думаю, что он меня очень разочаровывает. Потому что я считал, что это будет легко урегулировать, но оказалось, что это возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке,
– сказал президент США.
Отметим, что это не первое подобное заявление американского лидера. Например, 25 сентября он также говорил, что рассчитывал быстро закончить войну в Украине. Однако политик оказался сильно разочарован действиями Путина.
Будет ли действовать Трамп?
- Экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 Канала рассказывал, что ЕС не готов к боям с россиянами, а США больше сосредоточены на Иране и Венесуэле. Об этом свидетельствует стратегия Вашингтона по поставкам оружия Украине.
- Например, по данным Axios, в Белом доме есть опасения, что Вашингтон не сможет контролировать, как Киев будет использовать это оружие. Пока неизвестно, принял ли Дональд Трамп решение о передаче ракет Украине.
- Военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала предполагал, что передача Tomahawk возможна лишь для определенных геополитических задач. Трамп может решить передать ракеты Украине для того, чтобы показать Китаю силу.