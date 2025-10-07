Трамп заявив, що закінчити війну в Україні важче, ніж на Близькому Сході, і звинуватив Путіна
- Трамп заявив, що розчарований Володимиром Путіним через неспроможність домовитися про завершення війни в Україні.
- Під час пресконференції американський президент визнав, що завершити цей конфлікт буде важче, ніж на Близькому Сході.
Американський президент Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним через його неспроможність домовитися про завершення війни в Україні.
Відповідну заяву президент США зробив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, яка відбулася у Білому домі у вівторок, 7 жовтня, повідомляє 24 Канал.
Що Трамп сказав про Путіна?
Під час зустрічі з канадським прем'єром Дональд Трамп заявив, що минулого тижня через війну загинуло 7812 людей, більшість з яких є військовими. За його словами, цю війну буде важче завершити, ніж конфлікт у Газі.
Майже вісім тисяч солдатів загинули. Це божевілля! Я думав, що це буде одна з найлегших угод. Я дуже добре ладнав із Путіним, і думаю, що він мене дуже розчаровує. Тому що я вважав, що це буде легко врегулювати, але виявилося, що це можливо, складніше, ніж на Близькому Сході,
– сказав президент США.
Зазначимо, що це не перша подібна заява американського лідера. Наприклад, 25 вересня він також казав, що розраховував швидко закінчити війну в Україні. Однак політик виявився сильно розчарований діями Путіна.
Чи діятиме Трамп?
Експосол України в США Валерій Чалий в етері 24 Каналу розповідав, що ЄС не готовий до боїв із росіянами, а США більше зосереджені на Ірані та Венесуелі. Про це свідчить стратегія Вашингтона щодо постачання зброї Україні.
Наприклад, за даними Axios, у Білому домі є побоювання, що Вашингтон не зможе контролювати, як Київ буде використовувати цю зброю. Наразі невідомо, чи ухвалив Дональд Трамп рішення щодо передачі ракет Україні.
Військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу припускав, що передача Tomahawk можлива лише для певних геополітичних завдань. Трамп може вирішити передати ракети Україні для того, щоб показати Китаю силу.