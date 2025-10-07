Американський президент Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним через його неспроможність домовитися про завершення війни в Україні.

Відповідну заяву президент США зробив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, яка відбулася у Білому домі у вівторок, 7 жовтня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Трамп одержимий ідеєю отримати Нобелівську премію миру 2025: чи є в нього шанси на перемогу

Що Трамп сказав про Путіна?

Під час зустрічі з канадським прем'єром Дональд Трамп заявив, що минулого тижня через війну загинуло 7812 людей, більшість з яких є військовими. За його словами, цю війну буде важче завершити, ніж конфлікт у Газі.

Майже вісім тисяч солдатів загинули. Це божевілля! Я думав, що це буде одна з найлегших угод. Я дуже добре ладнав із Путіним, і думаю, що він мене дуже розчаровує. Тому що я вважав, що це буде легко врегулювати, але виявилося, що це можливо, складніше, ніж на Близькому Сході,

– сказав президент США.

Зазначимо, що це не перша подібна заява американського лідера. Наприклад, 25 вересня він також казав, що розраховував швидко закінчити війну в Україні. Однак політик виявився сильно розчарований діями Путіна.

Чи діятиме Трамп?