Трамп считает, что Россия не осмелится напасть на Америку, а Украина для него "пешка", – NYT

В NYT вышла колонка, где Трампа называют реалистом. И неожиданно проводят параллели с Древней Грецией.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на New York Times. Журналисты убеждены: для Трампа важнее всего не богатство или идеология страны, а то, насколько она мощная. Президент США верит в доминирование над слабыми и уважение к сильным.

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Трамп – самый сильный хулиган на районе, который боится других хулиганов

Фарах Стокман в своей колонке напоминает: реализм появился во время Пелопоннесской войны. Тогда Афины осадили остров Мелос и требовали присяги на верность себе. В противном случае афинцы обещали убить всех жителей.

Афины были сверхдержавой, поэтому их не волновали чувства слабых. Возмущенным мелийцам они цитировали Фукидида: "Сильные делают то, что могут, а слабые терпят то, что должны".

Мелийцы решили бороться и в конце концов были колонизированы. "Они были героями или дураками? Если вы считаете их героями, то вы либеральный интернационалист, который верит, что мир и безопасность зависят от справедливых правительств, которые придерживаются просветительских правил. Если вы считаете их дураками, то вы реалист", – сказано в колонке.

Собственно, именно этот "афинский" подход и продемонстрировал Трамп 28 февраля во время спора в Белом доме.

"Многое из того, что господин Трамп делает за рубежом, как и дома, является небрежным, недальновидным и жестоким. Но я также вижу в его администрации признание того, что либеральный международный мировой порядок был возможен лишь благодаря военной мощи США и что американцы больше не хотят платить за него. Это реализм – грубый, нестратегический, "неандертальский реализм", как однажды назвал его политолог Стивен Уолт, – но все же форма реализма", – объясняет Стокман.

Она акцентирует, что Трамп уступает сильным и жертвует слабыми. И вообще реалисты видят мир как жестокое, анархическое место, где надо быть самым сильным хулиганом на районе, избегая битв с другими хулиганами. Впрочем, среди реалистов есть много тех, кто осуждает таможенные войны Трампа и его посягательства на Гренландию.

Для Трампа Америка – великая держава, на которую Россия не осмелится напасть, а Украина – пешка, которой можно пожертвовать. Но вот что касается великих держав: они все рано или поздно приходят в упадок. Неандертальский реализм их не спасает. После того, как Афины разграбили Мелос, распространились слухи об их жестокости. Союзники отвернулись от них. Афины проиграли войну. Благородные идеи, оказывается, имеют значение,

– подытожено в колонке.

К слову, бывший глава ЦРУ критикует Трампа за его позицию в отношении разведданных. Он сказал, что не видел такого за 35 лет работы.