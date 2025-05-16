Трамп пообещал сделать мир безопаснее за 2 – 3 недели

Дональд Трамп 16 мая в Абу-Даби заявил, что возвращается с Ближнего Востока в США. Переговоры в Стамбуле американский президент посещать не будет, при этом считает, что мир стал уже безопаснее.

Говорит, что ситуация через несколько недель станет еще лучше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rapid Response.

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Трамп высказался о мировой безопасности

Дональд Трамп заявил, что "время возвращаться домой" после своего ближневосточного турне. Он хочет увидеть своего новорожденного 11 внука.

Политик в своей речи заявил, что надеется увидеть более безопасный мир за 2 – 3 недели.

Мир сейчас гораздо безопаснее, и я думаю, что за 2 – 3 недели мы сможем сделать его гораздо, гораздо безопаснее,

– считает американский президент.

Он также добавил, что встретится с Путиным, как только это удастся организовать. А перед этим сказал, что "увидим, что будет с Россией и Украиной".

Вскоре после этого он сел в самолет и покинул аэропорт в Абу-Даби.