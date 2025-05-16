Говорит, что ситуация через несколько недель станет еще лучше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rapid Response.
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Трамп высказался о мировой безопасности
Дональд Трамп заявил, что "время возвращаться домой" после своего ближневосточного турне. Он хочет увидеть своего новорожденного 11 внука.
Политик в своей речи заявил, что надеется увидеть более безопасный мир за 2 – 3 недели.
Мир сейчас гораздо безопаснее, и я думаю, что за 2 – 3 недели мы сможем сделать его гораздо, гораздо безопаснее,
– считает американский президент.
Он также добавил, что встретится с Путиным, как только это удастся организовать. А перед этим сказал, что "увидим, что будет с Россией и Украиной".
Вскоре после этого он сел в самолет и покинул аэропорт в Абу-Даби.