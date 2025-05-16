Каже, що ситуація за кілька тижнів стане ще кращою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Rapid Response.

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Трамп висловився про світову безпеку

Дональд Трамп заявив, що "час повертатися додому" після свого близькосхідного турне. Він хоче побачити свого новонародженого 11 внука.

Політик у своїй промові заявив, що сподівається побачити безпечніший світ за 2 – 3 тижні.

Світ зараз набагато безпечніший, і я думаю, що за 2 – 3 тижні ми зможемо зробити його набагато, набагато безпечнішим,

– вважає американський президент.

Він також додав, що зустрінеться з Путіним, щойно це вдасться організувати. А перед цим сказав, що "побачимо, що буде з Росією та Україною".

Незадовго після цього він сів у літак та покинув аеропорт в Абу-Дабі.