Трамп заявил, что Украина не просуществовала бы "один или два дня" без его помощи
Президент США Дональд Трамп заявил, что без американской помощи Украина не смогла бы продержаться даже "один или два дня".
Об этом Трамп сказал во время разговора с журналистами в четверг, 4 июня.
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Что Трамп говорит о помощи Украине?
Дональд Трамп заявил, что Украина получила значительный объем американской военной помощи, и без нее, по его словам, страна не смогла бы сейчас продолжать боевые действия.
Он подчеркнул, что Вашингтон передал Киеву вооружение и технику на сотни миллиардов долларов.
Но они бы не продержались (без помощи, – 24 Канал), они бы не продержались и одного или двух дней. Они бы не смогли этого сделать,
– добавил американский лидер.
Он также вспомнил о противотанковых ракетах, которые сыграли важную роль во время боев в начале российского вторжения – российская техника застревала в грязи и фактически становилась мишенью.
И это было предоставлено вашим покорным слугой. Они сказали: Обама дал простыни, а Трамп – один из самых разрушительных видов оружия,
– подчеркнул политик.
Справка. Речь идет о противотанковой системе Javelin, которая предназначена для уничтожения бронетехники, защищенных объектов, типа бункеров, ДОТов, ДЗОТов, а также малоскоростных целей с низким полетом – вертолетов, БпЛА.
К слову, во время разговора с журналистами Дональд Трамп также отреагировал на открытое письмо, которое Владимир Зеленский написал Владимиру Путину. Он отметил, что "было бы замечательно", если бы лидеры Украины и России встретились вместе вживую.
Также Трамп заявил, что ожидает от обеих стран готовности к определенным компромиссам и выразил убеждение, что стороны в конце концов "это сделают".