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Геополитика Америка Трамп считает, что Украина не вступит в НАТО, и говорит, что разговоры об этом "привели войну"
25 апреля, 13:50
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Трамп считает, что Украина не вступит в НАТО, и говорит, что разговоры об этом "привели войну"

Владислав Кравцов

Дональд Трамп высказался относительно вступления Украины в НАТО. Президент США считает, что наше государство "никогда не вступит" в Альянс, а также, что разговоры об этом якобы спровоцировали войну, которую начала Россия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа в интервью Time.

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Что сказал Трамп о вступлении Украины в НАТО

В интервью изданию президент США высказал мнение, что, мол, именно желание вступления Украины в НАТО якобы спровоцировало войну, которую начала Россия против Украины.

Я думаю, причиной начала войны стало то, что они начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы об этом не говорили, было бы гораздо больше шансов, что она бы не началась,
– сказал Дональд Трамп.